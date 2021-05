Fiorentina-Napoli 0-2 | i partenopei non si fermano

(Di domenica 16 maggio 2021)0-2, questo il risultato dopo i novanta minuti di gioco. Ildi Gennaro Gattuso non si ferma e continua la sua corsa per un posto alla prossima Champions League. La formazione partenopea si porta momentaneamente al terzo posto in classifica scavalcando la Juventus.0-2: cosa è successo? La prima frazione di gioco ha presentato una partita bloccata con poche emozioni. L’unico squillo è arrivato con la bellissima punizione dal limite dell’area di rigore calciata da Lorenzo Insigne. Il capitano delha colpito in pieno la traversa mancando il suo 19° gol in campionato. La formazione partenopea non è riuscita a trovare i giusti varchi per liberare le sue ali e il suo attaccante Osimhen. Bene la fase difensiva della ...

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - sscnapoli : ?? | I convocati di #FiorentinaNapoli ?? - SkySport : FIORENTINA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Insigne (56') ? aut. #Venuti (67') ? ? - Salvato95551627 : RT @RaiSport: ? Il #Napoli risponde alla #Juve, 2-0 alla #Fiorentina #Insigne trascina gli #azzurri, sogno #Champions ancora vivo ?? https:… - MundoNapoli : Fiorentina-Napoli 0-2, le pagelle: Insigne non molla, Osimhen una spina nel fianco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Napoli

Il presidente delAurelio De Laurentiis esulta per la vittoria contro laAurelio De Laurentiis, presidente del, attraverso il suo profilo Twitter ha esultato per la vittoria per 2 - 0 contro lache mantiene gli azzurri davanti alla Juventus ...Commenta per primo0 - 2 Terracciano 6 : Pochi tiri, non rischia quasi mai. Bravo anche a parare il rigore di Insigne, non può nulla sulla respinta. Milenkovic 5: Ingenuo sul fallo che porta al ...Il Napoli ha vinto una partita strepitosa contro la compagine gigliata di Iachini, la Juventus non sarà contenta del risultato. Il Napoli vince e porta a casa una preziosa vittoria contro la ...Non c'è stato scampo per la Fiorentina al Franchi contro il solito grande Napoli. Nel secondo tempo la squadra di Gattuso ha trovato il vantaggio con un rigore (peraltro dubbio), segnato ...