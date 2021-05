Elisabetta Gregoracci esce allo scoperto, il suo nuovo fidanzato è un volto noto (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano Coletti esce allo scoperto con Elisabetta Gregoraci e le foto condivise nelle sue stories Instagram sembrano tutt'altro che il ritratto di una semplice amicizia. Il tatuaggio sul braccio del pilota, "Sei l'epicentro del mio terremoto", era la frase dell'aereo che volò sulla Casa del GF Vip 2020 e la targa della sua auto è la data di nascita della showgirl. Tutto sembra ricondurre a un rapporto che già dentro il reality si muoveva in codice al ritmo dei battiti della mano sul petto. Il tatuaggio e la targa tra gli indizi confermati Il tatuaggio è ripreso dalla canzone 9.3 di Mr Rain: "Troverò qualcuno diverso da te ma che mi guardi nello stesso modo, come una scossa 9.3, sei l'epicentro del mio terremoto e andremo in ogni luogo dove siamo stati noi", recita. La frase sorvolò la testa della Gregoraci e ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano ColetticonGregoraci e le foto condivise nelle sue stories Instagram sembrano tutt'altro che il ritratto di una semplice amicizia. Il tatuaggio sul braccio del pilota, "Sei l'epicentro del mio terremoto", era la frase dell'aereo che volò sulla Casa del GF Vip 2020 e la targa della sua auto è la data di nascita della showgirl. Tutto sembra ricondurre a un rapporto che già dentro il reality si muoveva in codice al ritmo dei battiti della mano sul petto. Il tatuaggio e la targa tra gli indizi confermati Il tatuaggio è ripreso dalla canzone 9.3 di Mr Rain: "Troverò qualcuno diverso da te ma che mi guardi nello stesso modo, come una scossa 9.3, sei l'epicentro del mio terremoto e andremo in ogni luogo dove siamo stati noi", recita. La frase sorvolò la testa della Gregoraci e ...

