DIRETTA Giro d’Italia 2021, Campo San Felice in DIRETTA: inizia il penultimo GMP, diciassette al comando tra cui Zana, Fabbro, Visconti e Ulissi (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia IL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 15.35 Tre minuti il vantaggio dei fuggitivi sul plotone tirato dalla Groupama-FDJ. 15.33 Situazione di stallo, per ora, il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo resta invariato. 15.30 Mancano 35 chilometri al traguardo. 15.28 I fuggitivi stanno iniziando la salita di Ovindoli. 15.27 Ricapitoliamo i nomi dei fuggiti: Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (Ag2r), Luis León Sánchez Gil (Astana), Filippo Zana e Giovanni Visconti (Bardiani), Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr e Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), George Bennett e Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Einer ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI MOHORIC – LO SLOVENO CADE MALISSIMO, MA, FORTUNATAMENTE, E’ COSCIENTE 15.35 Tre minuti il vantaggio dei fuggitivi sul plotone tirato dalla Groupama-FDJ. 15.33 Situazione di stallo, per ora, il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo resta invariato. 15.30 Mancano 35 chilometri al traguardo. 15.28 I fuggitivi stannondo la salita di Ovindoli. 15.27 Ricapitoliamo i nomi dei fuggiti: Tony Gallopin, Geoffrey Bouchard (Ag2r), Luis León Sánchez Gil (Astana), Filippoe Giovanni(Bardiani), Matteo(Bora-Hansgrohe), Nicolas Edet (Cofidis), Simon Carr e Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), George Bennett e Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Einer ...

zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: diciassette all’attacco tra cui Zana Fabbro Ulissi e Visconti. Il… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Campo San Felice in DIRETTA: sale a tre minuti il vantaggio dei diciassette fuggitivi. I… - _andrea__p_ : Chi gestisce i fantastici passaggi pubblicitari durante la diretta del Giro? ???? @f_pancani @giadaborgato #RaiGiro - ilpepp2 : Condizioni meteo in diretta lungo il tracciato della 9a tappa del #Giro d'Italia con le stazioni meteo dell'associa… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2021 Campo San Felice in DIRETTA: 2’30” di vantaggio per il gruppo di Visconti Zana Fabbro e… -