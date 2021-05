Covid: Vaccini in spiaggia? Balneari pronti ma non trasformarla in luogo di cura (Di domenica 16 maggio 2021) La seconda dose dei Vaccini in spiaggia? L'ipotesi vede la disponibilità degli operatori degli stabilimenti Balneari ma non spingono perché questo avvenga. "Noi siamo anche disponibili ma bisogna ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) La seconda dose deiin? L'ipotesi vede la disponibilità degli operatori degli stabilimentima non spingono perché questo avvenga. "Noi siamo anche disponibili ma bisogna ...

Advertising

istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di ri… - FrancescoLopane : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che c… - YoSoy46772049 : RT @andiamoviaora: Stanno preparando il mix di vaccini; andrà bene tutto basta che ti vaccini. Se prima hai fatto AstraZeneca e poi fai Pf… -