Condividete l’account di Netflix? Presto questa pratica potrebbe finire… (Di domenica 16 maggio 2021) Netflix dichiara guerra alla condivisione della password degli account. Nonostante per anni la piattaforma di streaming video più famosa al mondo abbia invitato il proprio pubblico a condividere fra amici la chiave di accesso, sembra che ultimamente il vento stia cambiando, e questo perchè la concorrenza è decisamente aumentata. Netflix: guerra alla condivisione dell’account (Foto Yeslife)Ma facciamo un paio di passi indietro, a cominciare dallo spiegare cosa significa nel dettaglio questa “condivisione di password dell’account” per i non addetti ai lavori. Se vi abbonate a Netflix potrete vedere i contenuti offerti su più di un televisore, di conseguenza il gioco è semplice: si sottoscrive un abbonamento, si condivide la password con un amico o un parente, e ad ogni mese si smezzano i ... Leggi su computermagazine (Di domenica 16 maggio 2021)dichiara guerra alla condivisione della password degli account. Nonostante per anni la piattaforma di streaming video più famosa al mondo abbia invitato il proprio pubblico a condividere fra amici la chiave di accesso, sembra che ultimamente il vento stia cambiando, e questo perchè la concorrenza è decisamente aumentata.: guerra alla condivisione del(Foto Yeslife)Ma facciamo un paio di passi indietro, a cominciare dallo spiegare cosa significa nel dettaglio“condivisione di password del” per i non addetti ai lavori. Se vi abbonate apotrete vedere i contenuti offerti su più di un televisore, di conseguenza il gioco è semplice: si sottoscrive un abbonamento, si condivide la password con un amico o un parente, e ad ogni mese si smezzano i ...

