Benevento Crotone 1-0 LIVE: padroni di casa avanti all’intervallo (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Crotone si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Crotone 1-0 MOVIOLA 45? Lapadula fallisce il raddoppio – Smarcato in area di rigore a tu per tu con Festa, l’attaccante spara centrale e trova l’ottima parata di Festa 43? Benevento pericoloso – Ripartenza condotta da Lapadula, che smarca bene in area di rigore Schiattarella. Il sinistro a incrociare però non è felice e trova la risposta pronta di Festa 35? Crotone pericoloso – Sinistro velenoso dal limite ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 45? Lapadula fallisce il raddoppio – Smarcato in area di rigore a tu per tu con Festa, l’attaccante spara centrale e trova l’ottima parata di Festa 43?pericoloso – Ripartenza condotta da Lapadula, che smarca bene in area di rigore Schiattarella. Il sinistro a incrociare però non è felice e trova la risposta pronta di Festa 35?pericoloso – Sinistro velenoso dal limite ...

Advertising

Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - CAMARDELLAGio : @GianniJ08 @geokawa Bastavano le 2 contro il Benevento e quello contro il Crotone ???? - Domenico1oo777 : @juventusfc OGGI SI E'CERTIFICATO IL FATTO CHE NON ANDREMO IN CHAMPIONS...COSA ASPETTATE AD ESONERARE PIRLO?e COSA… - Dotti22548496 : RT @granatiere1906: Benevento Crotone è durata 25 minuti..... - MarcoR222 : Talmente sono teso (porca troia quanto mancaaaaaaa?) che non sto venedo Benevento Crotone ma......#Wrestlemani31 -