Battlefield 6 non avrà una modalità storia? L'assenza di informazioni alimenta i primi sospetti (Di domenica 16 maggio 2021) Il nuovo capitolo della serie Battlefield sarà rivelato ufficialmente il prossimo giugno. Dopo una lunga attesa e tanto tempo trascorso con Battlefield 5, i fan non vedono l'ora di scoprire le novità che saranno introdotte nel primo capitolo next-gen/cross-gen della saga. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova iterazione? Un multiplayer rinnovato? Una battle royale? Una modalità storia? Ecco, forse quest'ultima no. Il noto leaker di Battlefield, Tom Henderson, è recentemente intervenuto in rete esprimendo scetticismo sulla presenza di una campagna singleplayer nel futuro Battlefield 6. Questo perché, ad oggi, non si ha alcuna informazione sulla sua esistenza. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 16 maggio 2021) Il nuovo capitolo della seriesarà rivelato ufficialmente il prossimo giugno. Dopo una lunga attesa e tanto tempo trascorso con5, i fan non vedono l'ora di scoprire le novità che saranno introdotte nel primo capitolo next-gen/cross-gen della saga. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova iterazione? Un multiplayer rinnovato? Una battle royale? Una? Ecco, forse quest'ultima no. Il noto leaker di, Tom Henderson, è recentemente intervenuto in rete esprimendo scetticismo sulla presenza di una campagna singleplayer nel futuro6. Questo perché, ad oggi, non si ha alcuna informazione sulla sua esistenza. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Battlefield6 non avrà una modalità storia? L'assenza di informazioni alimenta i primi sospetti. - miyoungwzy : why would you take a child to the battlefield old marquis io e te già non andiamo d'accordo vedi come te lo dico - David81527550 : @POW3R_GC #FIXWARZONEita @Activision non vedo l'ora di giocare a @Battlefield 6 - FPuppato88 : @Kurghen1 @angy_cocco Battlefield l'ho provato con esiti miserrimi: sono fedele alle freccette direzionali e per mi… - Kurghen1 : @FPuppato88 @angy_cocco Questo periodo non gioco mai. Ma online gioco a Battlefield I e V spesso. Hai mai provato? Fichissimo ???? -