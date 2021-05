Baseball, Serie A 2021: due vittorie per Crocetta su Sala Baganza nel girone C (Di domenica 16 maggio 2021) Prosegue la Serie A di Baseball 2021, che ha visto disputarsi quest’oggi un doppio incontro tra Farma Crocetta e Fontana Ermes Sala Baganza, con la formazione giallo-blu capace di conquistare due vittorie, issandosi al secondo posto della classifica, con due gare in meno rispetto a Modena, ancora a punteggio pieno. Prima sfida in discesa per Crocetta, che nel terzo inning ha messo a segno due corse, a seguito del singolo di Martin Robles, con la Fontana Ermes che ha impattato nella sesta frazione, grazie alle run di Carlo Tanara e Filippo Chiesa, approfittando della valida di Francesco Segreto. Nel parziale successivo Crocetta ha rimesso il muso avanti con il doppio di Francesco Bisaschi, chiudendo sul 5-2 dopo una base su ball. Nel ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Prosegue laA di, che ha visto disputarsi quest’oggi un doppio incontro tra Farmae Fontana Ermes, con la formazione giallo-blu capace di conquistare due, issandosi al secondo posto della classifica, con due gare in meno rispetto a Modena, ancora a punteggio pieno. Prima sfida in discesa per, che nel terzo inning ha messo a segno due corse, a seguito del singolo di Martin Robles, con la Fontana Ermes che ha impattato nella sesta frazione, grazie alle run di Carlo Tanara e Filippo Chiesa, approfittando della valida di Francesco Segreto. Nel parziale successivoha rimesso il muso avanti con il doppio di Francesco Bisaschi, chiudendo sul 5-2 dopo una base su ball. Nel ...

