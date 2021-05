Atletica: è morto Alessandro Talotti a 40 anni, fatale un tumore (Di domenica 16 maggio 2021) Una bruttissima notizia sconvolge il mondo dell’Atletica italiana. All’età di soli 40 anni è morto Alessandro Talotti, stroncato da un tumore contro il quale combatteva da tempo. Lascia la compagna, la pattinatrice Silvia Stibilj, e il figlio Elio, nato lo scorso 30 ottobre. Soltanto nove giorni fa, con una cerimonia assai segreta, Talotti e Stibilj si erano sposati. Nato a Udine il 7 ottobre 1980, Talotti è stato per due volte portacolori dell’Italia alle Olimpiadi, ad Atene 2004 e a Pechino 2008. Quarto agli Europei di Monaco del 2002 con la misura di 2.27 metri, è arrivato a quota 2.30 outdoor (nel 2003 a Firenze) e 2.32 indoor, vincendo per due volte il campionato italiano all’aperto nel 2000 e 2004. La sua carriera è stata anche abbastanza ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Una bruttissima notizia sconvolge il mondo dell’italiana. All’età di soli 40, stroncato da uncontro il quale combatteva da tempo. Lascia la compagna, la pattinatrice Silvia Stibilj, e il figlio Elio, nato lo scorso 30 ottobre. Soltanto nove giorni fa, con una cerimonia assai segreta,e Stibilj si erano sposati. Nato a Udine il 7 ottobre 1980,è stato per due volte portacolori dell’Italia alle Olimpiadi, ad Atene 2004 e a Pechino 2008. Quarto agli Europei di Monaco del 2002 con la misura di 2.27 metri, è arrivato a quota 2.30 outdoor (nel 2003 a Firenze) e 2.32 indoor, vincendo per due volte il campionato italiano all’aperto nel 2000 e 2004. La sua carriera è stata anche abbastanza ...

Advertising

fattoquotidiano : È morto l’ex campione di atletica Alessandro Talotti: aveva 40 anni e lottava contro il cancro. È stato uno dei mig… - Gazzetta_it : Addio ad Alessandro Talotti, ex azzurro dell'alto: aveva 40 anni - SkySport : Alessandro Talotti, morto a 40 anni l'ex azzurro del salto in alto #SkySport #AlessandroTalotti #Talotti - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Alessandro Talotti, morto a 40 anni l'ex azzurro del salto in alto #SkySport #AlessandroTalotti #Talotti - OA_Sport : Ci ha lasciati Alessandro Talotti all'età di 40 anni. L'ex saltatore in alto stroncato da un tumore -