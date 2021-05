Alisson regala la vittoria al Liverpool con un gol allo scadere – VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Alisson Becker, portiere titolare del Liverpool rientra nella speciale lista di nomi di portieri che hanno siglato almeno un gol nella propria carriera, mansione non usuale per chi le reti dovrebbe imperdirle: l’ex Roma, impegnato con il Liverpool nella sfida odierna contro il West Bromwich Albion, già retrocesso in Championship. Nonostante ciò, dopo l’1-1 del primo tempo i Reds non erano riusciti a far nuovamente breccia nella difesa avversaria, fino all’ultimo giro di orologio, quando proprio il brasiliano, salito per dar man forte ai compagni su un corner, ha insaccato da vero attaccante, permettnedo ai suoi di trovare il successo e portarsi ad un solo punto dal Chelsea, in piena zona Champions. Una bella soddisfazione in un annata che non ha visto il Liverpool ripetersi in campionato, e anche per il portiere, che ... Leggi su puglia24news (Di domenica 16 maggio 2021)Becker, portiere titolare delrientra nella speciale lista di nomi di portieri che hanno siglato almeno un gol nella propria carriera, mansione non usuale per chi le reti dovrebbe imperdirle: l’ex Roma, impegnato con ilnella sfida odierna contro il West Bromwich Albion, già retrocesso in Championship. Nonostante ciò, dopo l’1-1 del primo tempo i Reds non erano riusciti a far nuovamente breccia nella difesa avversaria, fino all’ultimo giro di orologio, quando proprio il brasiliano, salito per dar man forte ai compagni su un corner, ha insaccato da vero attaccante, permettnedo ai suoi di trovare il successo e portarsi ad un solo punto dal Chelsea, in piena zona Champions. Una bella soddisfazione in un annata che non ha visto ilripetersi in campionato, e anche per il portiere, che ...

