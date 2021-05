Alex Zanardi e quel maledetto “giorno più bello” | un documento imperdibile

(Di domenica 16 maggio 2021)è protagonista di un docu-film che racconta il 19 giugno 2020, una giornata tragica ma eccezionale nella vita dello sportivo. getty«Questo è ilpiùdella mia vita», dichiaròpoco prima del rovinoso incidente che gli è costato quasi tutto. Ma la sua handbike che finisce investita da un camion racconta solo il tragico epilogo dei quei momenti. Poco prima, tra i paesaggi suggestivi della campagna Toscana si svolgeva la manifestazione sportiva organizzata da Obiettivo3, la quintessenza dei valori sportivi incarnati dall’eroe della resilienza. “La Grande Staffetta”, un docu-film che verrà proiettato in sala tra il 28 e il 30 giugno prossimi, intende raccontare con immagini inedite 86 minuti precedenti alla tragedia. La prima ...

