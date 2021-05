Zidane,mio futuro? a volte si va via per il bene di tutti (Di sabato 15 maggio 2021) "Il mio futuro? Questa è una domanda molto noiosa, mancano due partite e non so cosa succederà. Può succedere di tutto, e io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) "Il mio? Questa è una domanda molto noiosa, mancano due partite e non so cosa succederà. Può succedere di tutto, e io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'Il mio futuro? Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'Il mio futuro? Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'Il mio futuro? Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti' - napolimagazine : REAL MADRID - Zidane: 'Il mio futuro? Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti' - _SiGonfiaLaRete : #RealMadrid, #Zidane: “E’ il momento di cambiare per il bene di tutti, non solo per il mio” -