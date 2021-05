Vip | Andrea Cocco Hirai del ‘GF’ è diventato papà

(Di sabato 15 maggio 2021) Palermo, 15 mag. (Adnkronos) –, il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, è. La sua compagna, Teresa, ha dato alla luce un maschietto che si chiamerà Massimo Girolamo. Il parto è avvenuto oggi all’ospedale ‘San Giacomo D’Altopasso’ di Licata (Agrigento) nel reparto di Ginecologia guidato dal prof. Luigi Li Calsi, che ha seguito la partoriente durante i mesi della gestazione.ha vinto l’undicesima edizione, quella più lunga di sempre. E se i ‘Vipponi’ di quest’anno, come li chiama Alfonso Signorini, sono rimasti chiusi nella Casa per 169 giorni,e tutti i suoi compagni di avventura nel 2011 trascorsero nella Casa del GF ben 183 giorni. Sei mesi esatti, dal 18 ...

Andrea Montovoli nell'ambito di Pechino Express (nel 2018) e del Grande Fratello VIP (nel 2020). Quest'ultima esperienza si è conclusa con il suo ritiro per motivi personali annunciato il 24 febbraio.