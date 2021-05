Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 11:30 (Di sabato 15 maggio 2021) Viabilità 15 MAGGIO 2021 ORE 11.20 – FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE Roma CENTRO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA REGIONALE Roma-CIVITACASTELLANA-VITERBO DALLE ORE 16 DI OGGI E SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DI DOMANI, LA CIRCOLazioNE NELLA TRATTA MONTEBELLO-CATALANO E VICEVERSA SARÀ SOSPESA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA BUS. LA CIRCOLazioNE RIPRENDERÀ ALL’INIZIO DEL SERVIZIO DI LUNEDÌ 17 MAGGIO IN CHIUSURA RICORDIAMO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 maggio 2021)15 MAGGIOORE 11.20 – FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONECENTRO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E PONTINA SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI, IL SERVIZIO DELLA FERROVIA REGIONALE-CIVITACASTELLANA-VITERBO DALLE ORE 16 DI OGGI E SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO DI DOMANI, LA CIRCONE NELLA TRATTA MONTEBELLO-CATALANO E VICEVERSA SARÀ SOSPESA E I TRENI SARANNO SOSTITUITI DA BUS. LA CIRCONE RIPRENDERÀ ALL’INIZIO DEL SERVIZIO DI LUNEDÌ 17 MAGGIO IN CHIUSURA RICORDIAMO ...

