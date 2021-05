Spezia-Torino 4-1, liguri salvi e granata nei guai (Di sabato 15 maggio 2021) LA Spezia (ITALPRESS) – Il ‘Piccò premia la grinta dello Spezia, che batte 4-1 il Torino nello scontro diretto per la salvezza e festeggia così la permanenza nella massima serie con un turno d’anticipo. Italiano si riaffida al ‘ribellè Nzola e ritrova Ricci in regia, Nicola dopo la ‘scoppolà con Milan schiera tutti i titolari a disposizione. Altissima la posta in palio e si vede: squadra bloccate al pronti e via e qualche errore di troppo, come quello di Bremer al 4?, che si addormenta sul passaggio di Sirigu permettendo ad Agudelo di rendersi pericoloso. I liguri fanno la partita e sfiorano il vantaggio al 18? con Saponara, che salta Sirigu in uscita ma colpisce il palo. Ma è proprio l’ex Milan e Fiorentina a rompere il ghiaccio un minuto dopo con un destro che beffa l’estremo granata sul primo palo. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) LA(ITALPRESS) – Il ‘Piccò premia la grinta dello, che batte 4-1 ilnello scontro diretto per la salvezza e festeggia così la permanenza nella massima serie con un turno d’anticipo. Italiano si riaffida al ‘ribellè Nzola e ritrova Ricci in regia, Nicola dopo la ‘scoppolà con Milan schiera tutti i titolari a disposizione. Altissima la posta in palio e si vede: squadra bloccate al pronti e via e qualche errore di troppo, come quello di Bremer al 4?, che si addormenta sul passaggio di Sirigu permettendo ad Agudelo di rendersi pericoloso. Ifanno la partita e sfiorano il vantaggio al 18? con Saponara, che salta Sirigu in uscita ma colpisce il palo. Ma è proprio l’ex Milan e Fiorentina a rompere il ghiaccio un minuto dopo con un destro che beffa l’estremosul primo palo. ...

