Rula Jebreal | La competenza non basta Salvo pensare che gli uomini siano statisticamente più competenti

(Di sabato 15 maggio 2021) “Noi guardiamo allanon al genere. Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e nei Media - segnala che lanon....che glisiamopiù”. Cosìrisponde su Twitter al fiume di polemiche innescate dalla sua mancata partecipazione ieri a ‘Propaganda live’, a causa di una lamentata scarsa partecipazione femminile alla trasmissione. “Noi scegliamo le persone per storia e, non per il sesso”, aveva detto ieri il conduttore, commentando la decisione della giornalista. “NOI guardiamo allanon al genere.” Il problema di sottorappresentanza delle donne - in politica, e ...

ha rifiutato l'invito a parrtecipare a Propaganda Live . Diego Bianchi, il presentatore, ha spiegato quello che era successo in diretta, mostrando la sua disapprovazione per la scelta ...replica a Diego Bianchi sul caso Propaganda Live. "Scegliamo le persone per storia e competenza, non per il sesso", ha detto ieri il conduttore del programma commentando la decisione ...Così Rula Jebreal risponde su Twitter al fiume di polemiche innescate dalla sua mancata partecipazione ieri a ‘Propaganda live’ ..."Avevamo deciso di invitare Rula Jebreal per raccontare quello che sta succedendo tra Israele e Palestina ma, quando lei ha visto il suo nome in mezzo a quelli di altri sette ospiti, tutti uomini, ha ...