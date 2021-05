Roma-Lazio 2-0, Inzaghi: “Hanno vinto con due tiri e due gol, c’è rammarico” (Di sabato 15 maggio 2021) “Nel primo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo stati bravi sulle occasioni clamorose costruite da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. La Roma ha fatto due tiri in porta e due gol, sono stati chirurgici. Il derby è importante, c’è rammarico”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby per 2-0 contro la Roma. Una partita segnata da un’assenza pesante, quella di Correa: “Ha avuto un problema al soleo, abbiamo perso un calciatore importante. Anche Caicedo non era al meglio e ha giocato con una infiltrazione. E a Milinkovic-Savic devo dire grazie per aver giocato nonostante il problema al naso”, ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn prima di aggiungere: “Ci aspettavamo questa Roma che è stata più determinata negli episodi come lo ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) “Nel primo tempo abbiamo giocato meglio ma non siamo stati bravi sulle occasioni clamorose costruite da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Laha fatto duein porta e due gol, sono stati chirurgici. Il derby è importante, c’è”. Lo ha detto il tecnico dellaSimonedopo la sconfitta nel derby per 2-0 contro la. Una partita segnata da un’assenza pesante, quella di Correa: “Ha avuto un problema al soleo, abbiamo perso un calciatore importante. Anche Caicedo non era al meglio e ha giocato con una infiltrazione. E a Milinkovic-Savic devo dire grazie per aver giocato nonostante il problema al naso”, ha detto il tecnico ai microfoni di Dazn prima di aggiungere: “Ci aspettavamo questache è stata più determinata negli episodi come lo ...

