Reattori nucleari «made in China»: il nuovo export cinese è atomico (Di sabato 15 maggio 2021) La Cina abbatterà le emissioni (anche degli altri) con il nucleare. I progetti di sviluppo di tecnologie autonome e performanti per l'energia nucleare hanno una lunga storia nel paese asiatico, ma tornano sulla scena con la promessa della neutralità carbonica entro il 2060. Il nucleare è da sempre un'alternativa importante nel quadro di sicurezza energetica cinese, e ora Pechino punta alla leadership tecnologica per espandersi sui mercati e rafforzare i legami con i partner commerciali. Il suo campione internazionale è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

