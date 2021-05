Propaganda Live, dopo Rula Jebreal ecco ‘caso’ Angelini (Di sabato 15 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli si inserisce nella polemica sull’invito a ‘Propaganda Live’ rifiutato da Rula Jebreal in nome della parità di genere (sarebbe stata l’unica ospite donna della puntata), per sollevare un altro ‘caso’ legato al tema dei diritti e ad un ospite fisso dello stesso programma. “Ieri – scrive su Facebook Lucarelli – mentre ci si accapigliava per Rula, sfuggiva un fatto ben più emblematico sullo stato della sinistra che riguarda sempre un protagonista di ‘Propaganda Live’: Roberto Angelini, il cantante nel cast fisso di Propaganda Live postava un video in cui raccontava che ha un ristorante di sushi e una sua amica (che chiama “pazza incattivita”), che faceva lavorare in nero per farle un ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) Selvaggia Lucarelli si inserisce nella polemica sull’invito a ‘’ rifiutato dain nome della parità di genere (sarebbe stata l’unica ospite donna della puntata), per sollevare un altrolegato al tema dei diritti e ad un ospite fisso dello stesso programma. “Ieri – scrive su Facebook Lucarelli – mentre ci si accapigliava per, sfuggiva un fatto ben più emblematico sullo stato della sinistra che riguarda sempre un protagonista di ‘’: Roberto, il cantante nel cast fisso dipostava un video in cui raccontava che ha un ristorante di sushi e una sua amica (che chiama “pazza incattivita”), che faceva lavorare in nero per farle un ...

