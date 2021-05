Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | Trieste-Ancona 11-7 Le giuliane evitano l’ultimo posto

(Di sabato 15 maggio 2021) LaA1 2020-divede concludersi oggi, sabato 15 maggio, con il recupero traed, terminato 11-7, il Final Round. La RN Florentia aveva già chiuso al quintola stagione perché, a parità di punti in classifica, vantava una miglior differenza reti con il Bogliasco 1951 negli scontri diretti (11-5 e 4-7), ma con questi tre puntisi assicura il settimo e penultimo, relegando Ancora all’ottava ed ultima piazza. Le marchigiane però non si disperano, dato che in questa stagione non ci sono retrocessioni. TABELLINO-VELA NUOTO11-7: S. Ingannamorte, ...

Advertising

DanieleRaponi : #SerieA1 femminile #pallanuoto #Plebiscito #Padova 10-15 #Verona #Ekipe #Orizzonte 11-7 #Roma gara 1 semifinali… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile: Semifinale playoff Gara 1, Ekipe Orizzonte-Sis Roma 11-7 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile: Semifinale playoff Gara 1, Ekipe Orizzonte-Sis Roma 11-7 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile: Semifinale playoff Gara 1, Ekipe Orizzonte-Sis Roma 11-7 - napolimagazine : Pallanuoto femminile: Semifinale playoff Gara 1, Ekipe Orizzonte-Sis Roma 11-7 -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

Mfsport.net

Per la serie A di, semifinale di ritorno per l' An Brescia, che alle 20 ospita Palermo ... per quanto riguarda la ginnastica artistica domenica c'è la finale scudetto in campo. ...Sinatra ) [6] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 7 [html] =>TRIESTE: S. ...- > Bogliasco La stagione più anomala e travagliata di sempre si chiude in bellezza per il BogliascoIl gustosissimo mondo del food made in Napoli ha delle specialità che ormai sono entrate di diritto nella categoria dei cosiddetti sfizi, ovvero di quelle pietanze da mangiare non tutti i giorni viste ...Stanno per concludersi le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra, la popolarissima serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, che andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Atlantic e N ...