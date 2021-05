Numeri e codici televoto di Amici 2021, il vincitore deciso dal pubblico (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà il pubblico a decretare il vincitore di Amici di Maria De Filippi. Nel talent show Mediaset arriva infatti il televoto. Il televoto di Amici 2021 premierà uno dei 5 concorrenti ancorai in gara per il canto o per il ballo. Il vincitore verrà deciso dal pubblico da casa che avrà a sua disposizione diverse modalità di supporto attivo ai concorrenti in gara. Sono Deddy, Aka7even e Sangiovanni i cantanti ancora in gara. Giulia ed Alessandro sono invece i due ballerini in gioco questa sera nel corso dell’ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi. Decisivo sarà il televoto di Amici 2021 che incoronerà il vincitore dell’edizione. ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Sarà ila decretare ildidi Maria De Filippi. Nel talent show Mediaset arriva infatti il. Ildipremierà uno dei 5 concorrenti ancorai in gara per il canto o per il ballo. Ilverràdalda casa che avrà a sua disposizione diverse modalità di supporto attivo ai concorrenti in gara. Sono Deddy, Aka7even e Sangiovanni i cantanti ancora in gara. Giulia ed Alessandro sono invece i due ballerini in gioco questa sera nel corso dell’ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi. Decisivo sarà ildiche incoronerà ildell’edizione. ...

