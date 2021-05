Napoli, nessuna chance per Gattuso di rinnovo: Osimhen abbattuto dall’addio del suo mentore (Di sabato 15 maggio 2021) Le strade di Gattuso e del Napoli si separeranno all’indomani dell’ultima gara di questo campionato. Una decisione che non cambierà neppure in caso di approdo in Champions League, obiettivo stagionale per eccellenza e a tratti ritenuto irraggiungibile dallo stesso club. La primavera strepitosa degli azzurri non basterà per riconfermare Ringhio che in estate farà fagotto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Le strade die delsi separeranno all’indomani dell’ultima gara di questo campionato. Una decisione che non cambierà neppure in caso di approdo in Champions League, obiettivo stagionale per eccellenza e a tratti ritenuto irraggiungibile dallo stesso club. La primavera strepitosa degli azzurri non basterà per riconfermare Ringhio che in estate farà fagotto L'articolo

Advertising

sscnapoli : Con Osimhen (10) e @HirvingLozano70 (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato,… - runsail : @luigifoschini Sono nato nella “Pignasecca” zona super popolosa di Napoli tra la city e i quartieri Spagnoli,l’ospe… - jekkin2 : Nella città di Napoli gli obblighi in vigore (almeno secondo 'loro') vanno abrogati immediatamente. Come quello di… - only_redblack : @matteo_milan91 @Changulan_ Si però Sarri è un personaggio tutto particolare, che comunque ha sempre fatto bene a l… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CHE RISCHIO ANCORA NIENTE RINNOVO, ADL ORA PUO' PERDERLO A ZERO. UN TOP AZZURRO IN BILICO, SITUAZIONE DELIC… -