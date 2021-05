Letta risponde a Salvini | “Se dice no a riforme | esca dal governo”

(Di sabato 15 maggio 2021): “dalse non vuole le” “Senon vuole ledal”: così il segretario del Pd, Enricoal leader della Lega, Matteo, che in un’intervista aveva imposto il suo altolà all’esecutivo sulledi fisco e giustizia. In un’intervista a La Repubblica, infatti,ha rilanciato la candidatura di Draghi al Quirinale e sottolineato l’impossibilità di “riformare giustizia e fisco” aggiungendo: “La ministra Cartabia può avere le idee chiare, ma se sei in Parlamento con Pd e 5S, per i quali chiunque passa lì accanto è un presunto colpevole, è ...

Advertising

MatteoRichetti : La differenza tra questa risposta e quella di @CarloCalenda riassume il senso del perché @Azione_it: al ballottaggi… - Profilo3Marco : RT @MatteoRichetti: La differenza tra questa risposta e quella di @CarloCalenda riassume il senso del perché @Azione_it: al ballottaggio an… - edoardoforno1 : @EDB19093037 @FBiasin Quando? Seguo il mondo Juve,mai letta sta notizia. L’unica dichiarazione è quella di Pirlo ch… - francesogiusepp : @POPOLOdiTWlTTER Letta, ogni tanto vai davanti allo specchio, guardati e pronuncia io sono il PD ..lo specchio ti… - Simone98RC : #Netanyahu deve risponde da marzo 2021 di #criminidiguerra davanti alla Corte dell'#AIA. Invece si focalizza l'atte… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta risponde

...del Pd, se davvero vogliono portare ad un cambiamento reale in Rai devono bloccare questo colpo di mano'. Alla domanda se sia favorevole all'approvazione del Ddl Zan, Anzaldi: 'Io il ...Del resto che altra strada avrebbe? Andare con? Ma quello è rimasto all'Ulivo, all'Unione, ad ... So solo che se Salvini propone riapriamo martedì, luimercoledì. Se Matteo dice al ...All’assemblea di Articolo 1 il ministro della Salute ribatte alla Lega: «Dobbiamo essere attenti, per non tornare indietro». Il segretario dem: «Giustizia e fisco vanno riformati ora» ...Oltre alle critiche a quello che può essere il sistema sottostante ciò che si è visto in Rai, Altroconsumo fa comunque sapere che non si tirerà mai indietro per un confronto serio e costruttivo. E c’e ...