L' estasi della maglia rosa

(Di sabato 15 maggio 2021) “Giro d’Italia 1960, il primo senza Fausto Coppi: con lui qualche mese prima avevo corso la Vuelta nella squadra nazionale italiana. ‘Tuttosport’ lo definì ‘il Girosperanza’, ‘La Gazzetta dello Sport’ titolò alla vigilia ‘Il Giro in orbita’. La prima tappa, la Roma-Napoli, 212 chilometri. La partenza all’Eur, mossiere il presidenteRepubblica Giovanni Gronchi. Puntavamo alla volata, non lasciammo fuggire nessuno, tutti prigionieri, chi scappava non andava lontano. Ma gli ultimi 20 chilometri furono terribili, una battaglia, una guerra, attacchi e contrattacchi. L’arrivo all’Arenaccia, pista in cemento, lunghezza 600 metri o giù di lì. Tutto il giorno avevo risparmiato, limato, sfruttato le ruote di compagni e avversari. Entrai in terza o quarta posizione, poi mi scatenai, uscii all’ultima curva e sul traguardo bruciai Padovan, i belgi ...