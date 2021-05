Le sorprese meteo non sono finite AFFONDO POLARE in Europa | ecco quando

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 15 maggio 2021) L’attuale dinamicitàsembra destinata a proseguire anche durante la nuova settimana. Le correnti instabili occidentali rimarranno protagoniste nella prima parte della settimana, con tempo ancora capriccioso soprattutto sul Nord Italia. In questo frangente la Penisola sarà spaccata in due, in quanto le regioni centrali e soprattutto quelle del Sud saranno influenzate dalle propaggini di un campo anticiclonico afro mediterraneo. Oltre al sole, avremo anche caldo con punte oltre 30 gradi in alcune aree del Sud Italia. Tra martedì e mercoledì aria più fresca si spingerà anche verso le regioni meridionali. Il tempo si manterrà però generalmente stabile. Solo le regioni alpine, quelle del Nord-Est e parte della dorsale centro-settentrionale appenninica saranno esposte ad acquazzoni temporaleschi diurni. Possibile evoluzione prevista per il prossimo weekend, secondo ...