La rabbia di Francesca Fioretti | per sua figlia decidevano gli altri

Nello studio di Verissimo l'emozione è evidente, sono quelle di Francesca Fioretti e di Silvia Toffanin. Accanto al dolore immenso per la perdita del suo compagno Francesca Fioretti ha dovuto subire anche altro e riguardava sua figlia. La piccola Vittoria è nata dalla storia d'amore tra Davide Astori e Francesca Fioretti, una figlia desiderata tantissimo, il loro progetto era quello di sposarsi e avere presto un altro figlio ma non c'è stato il tempo. A Verissimo l'attrice racconta il suo dolore che nel tempo ha cambiato colore, che resta sempre immenso. E' per la figlia che è riuscita ad andare avanti ma racconta della rabbia che ha provato quando erano gli altri a dovere decidere per la piccola.

