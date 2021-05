Kobe nella Hall of Fame: la giacca indossata dalla figlia Natalia (Di sabato 15 maggio 2021) Il sorriso è quello dei giorni più belli. E questo avrebbe dovuto esserlo. Il giorno di Kobe Bryant, il giorno del suo ingresso nella Hall of Fame. Il Mamba non c'è per consegnarsi alle leggende del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) Il sorriso è quello dei giorni più belli. E questo avrebbe dovuto esserlo. Il giorno diBryant, il giorno del suo ingressoof. Il Mamba non c'è per consegnarsi alle leggende del ...

