Juventus-Inter 3-2 | highlights | voti | pagelle e tabellino

Leggi su vesuvius

(Di sabato 15 maggio 2021) Serie A,. Terzo anticipo del sabato di questa 37a giornata di campionato:in diretta. Cuadrado (Getty Images)Il derby d’Italia tranon è mai una partita come le altre, neanche se lo scudetto è già assegnato. Le due formazioni si giocano comunque tanto, soprattutto i bianconeri padroni di casa che cercano ancora la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte sono già campioni d’Italia, ma non vogliono lasciare punti agli storici rivali. L’vuole vincere, per sé e per i propri tifosi. Il match si accende subito allo Stadium di Torino. Darmian trattiene vistosamente Chiellini in area e l’arbitro Calvarese fischia il calcio di rigore. ...