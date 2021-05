Juventus-Inter 3-2 | Conte non parla a fine partita | si presenta di nuovo Stellini

(Di sabato 15 maggio 2021) Antoniononanche nel post3-2. Sarebbe stato estremamenteessante ascoltare il pensiero del grande ex dopo unaricca di episodi controversi e che ha visto i nerazzurri soccombere contro la Vecchia Signora, ma come accaduto dopo-Roma il tecnico leccese non siai microfoni delle tv e in conferenza stampa, mandando al suo posto il vice. SportFace.

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - sportmediaset : ?? Niente passerella d’onore della Juventus all’Inter. ?? #SportMediaset #JuveInter - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #JuventusInter 3-2, #Conte non parla a fine partita: si presenta di nuovo #Stellini - DNAJUVE1897 : Juve-Inter 3-2, ci pensa Cuadrado -

I bianconeri vincono con il gol di Ronaldo e la doppietta di Cuadrado Labatte l'campione d'Italia 3 - 2 nella sfida valida per la penultima giornata della Serie A e tiene vive le speranze di qualificazione in Champions League. Nel match caratterizzato dalle ...Commenta per primo Il capitano della, Giorgio Chiellini , ha commentato su twitter la vittoria per 3 - 2 ottenuta sull'Si è concluso da poco il derby d'Italia tra Juventus e Inter, terminato 3-2 in favore dei bianconeri. Sotto i riflettori però non ci sono le giocate e le prestazioni dei ...In una stagione nella quale la Juventus ha visto l'Inter festeggiare lo scudetto interrompendo il suo ciclo di nove titoli consecutivi, quantomeno i biancon ...