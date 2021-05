Israele, a Gaza la strage dei bambini: otto morti in un bombardamento (Di sabato 15 maggio 2021) Tel Aviv, 15 maggio 2021 - Sempre più pesante il biancio degli scontri tra Israele e palestinesi che ha di nuovo incendiato la Striscia di Gaza . E sono come sempre i bambini a pagare un prezzo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Tel Aviv, 15 maggio 2021 - Sempre più pesante il biancio degli scontri trae palestinesi che ha di nuovo incendiato la Striscia di. E sono come sempre ia pagare un prezzo ...

