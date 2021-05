Gaza sotto attacco | ancora 8 bambini e 2 donne uccise nella notte

(Di sabato 15 maggio 2021) È sempre alta la tensione a, dove, dopo il dietrofront dell’esercito israeliano seguito all’annuncio di una operazione via terra, sono proseguiti anche questagli attacchi aerei e il lancio di razzi. Almeno 10 persone, tra cui 2e 8, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la scorsain unisraeliano nel campo profughi di Al-Shati nel nord della Striscia. Lo riferisce l’agenzia Maan secondo cui ad essere colpita è stata una casa di tre piani. Il numero delle personedai raid israeliani aè salito a 126, tra cui 31e 20: lo riferiscono le autorità sanitarie della Striscia, citate dal quotidiano Haaretz. Secondo la stessa ...

... sono morti nel crollo di una casa di tre piani nella parte occidentale diCity , bombardata ...è l'unico superstite della famiglia Abu Hatab e secondo alcuni testimoni è stato trovato vivo...... è morta nel crollo di una casa di tre piani nella parte occidentale diCity, bombardata dagli ...è l'unico superstite della famiglia Abu Hatab e secondo alcuni testimoni è stato trovato vivo...Intera famiglia distrutta in un campo profughi a ovest di Gaza City. Israele: 200 razzi sparati da Gaza in 12 ore ...Il bilancio è di dieci morti e 15 feriti: è il singolo attacco più duro tra quelli avvenuti finora. Scontri anche in Cisgiordania: 11 persone uccise. E Hamas continua a lanciare missili dalla Strisci ...