Foggia | lite nel palazzo | tentato accoltellamento davanti ai carabinieri Arrestato 37enne

(Di sabato 15 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Attimi di terrore si sono vissuti in zona San Ciro-Via Napoli, al termine di un controllo da parte delle “Gazzelle” del 112 presso un condominio, a seguito di segnalazione di rumori e schiamazzi da parte di alcuni residenti. Sembrava un normale controllo ad uno stabile condominiale, attività svolta di sovente dai militari dell’Arma, ma che questa volta poteva terminare in tragedia. Dopo essere arrivatial portone d’ingresso della palazzina, i militari si sono imbattuti in unautotrasportatore, nativo del capoluogo dauno che, ha chiesto agli stessi di poter parlare con l’uomo in loro compagnia, un 40enne originario della provincia dauna senza fissa dimora il quale, grazie all’ospitalità di altro condomino, aveva trascorso la nottata in una pertinenza comune dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Foggia lite

Noi Notizie

