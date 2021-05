De Luca: "Non si trovano camerieri, preferiscono reddito cittadinanza" (Di sabato 15 maggio 2021) In Campania "non si trovano più i camerieri" e questo "è uno degli effetti paradossali del reddito di cittadinanza". Lo dice Vincenzo De Luca, scatenando un acceso dibattito sui social. "Mi è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) In Campania "non sipiù i" e questo "è uno degli effetti paradossali deldi". Lo dice Vincenzo De, scatenando un acceso dibattito sui social. "Mi è stato ...

Advertising

LegaSalvini : Luca Zaia: 'È davvero una bella notizia. Una sentenza che, non soltanto ripristina la verità dei fatti, ma riconosc… - fattoquotidiano : 'Altrimenti sarà la termodinamica a scegliere per noi, e non sarà tenera' [di Luca Mercalli - borghi_claudio : @RibModerato Posto che non ho idea di cosa decreti de Luca le regioni possono attuare misure più restrittive di que… - thebaios1 : @luca_tata @pdnetwork Valuterei il curriculum degli esami e il percorso singolo. Allo stato attuale, non ci sarebbe… - libridizucchero : C'è qualcuno che ha la chat instagram sbloccata con Luca o con qualche membro dello staff? Potreste chiedergli di p… -