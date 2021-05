Cosmi | «Giochiamo solo per noi stessi e non siamo noi gli arbitri della salvezza altrui»

(Di sabato 15 maggio 2021) Serse, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento. Le sue dichiarazioni Serse, tecnico del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento. Le sue parole. BENEVENTO – «Non sapevorivalità tra le due tifoserie: ne vengo a conoscenzaora. Nelle prossime due partite, noi vogliamo ottenere il massimo.per noie nonnoi gli. Non penso al fatto che qualcuno possa essere agevolato o penalizzato dalla nostra prestazione». SQUADRA – «Per quanto riguarda la squadra, Pedro ci sarà ma saranno assenti Cuomo, Di Carmine, Eduardo e ...

Felice, deluso Juric, il suo Verona passa dalla possibile Europa ad una salvezza ... Se non facciamo gol diventiamo perdenti, anche se giochiamo bene. Ma serve la cattiveria, la voglia di fare ... contro una diretta concorrente come il Crotone di Serse Cosmi. Questo il suo intervento ai ... meglio con le squadre big, con queste squadre facciamo più fatica, ma era fondamentale fare ... Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù alla vigilia della gara contro i gialloblù L'allenatore del Crotone, Serse Cosmi ha parlato al canale mediatico rossoblù in vista della partita contro l'Hellas ...