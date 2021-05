Cina | tornado su Wuhan nella notte | sei le vittime e 218 feriti

Leggi su urbanpost

(Di sabato 15 maggio 2021) Il mondo intero ormai sa benissimo il nome del capoluogo della provincia centrale di Hubei in. La città diè purtroppo diventata famosa nel 2020 per essere stata l’epicentro del Covid-19, ma a quanto pare per gli abitanti del posto non sembra esserci pace. Undi venerdì, 14 Maggio 2021, ha colpitocausando danni e procurando morti e. Che dire? Questa città dellanon sembra essere il posto più fortunato del mondo, almeno per il momento. Ecco una prima ricostruzione di quanto accaduto in queste ultime ore fatta dai soccorritori corsi sul luogo dopo il pericolo delsu: danni a cose e ...