Caos Magistratura | Gian Carlo Caselli | “Il fango di oggi lo abbiamo visto in passato | dalla P2 allo stop a Falcone”

Advertising

RistagnoAnna : RT @ilsussidiario: Il Consiglio di Stato definisce “illegittima” la nomina, operata dal #Csm, di Michele #Prestipino a capo della procura d… - enr_gav : Giusto così, la #fiducia verrà riconquistata dal lavoro serio ed attento dei bravi #magistrati, che sono la più par… - antoniosicilia6 : Magistratura nel caos non ci ho capito un kazz..Domani me lo spiegate...Buonanotte #piazzapulita - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: Il Consiglio di Stato definisce “illegittima” la nomina, operata dal #Csm, di Michele #Prestipino a capo della procura d… - microcerotis : RT @La7tv: #lariachetira Eccoci all'attualità di questi giorni, proprio da Milano arrivano i verbali di Amara, che dichiara l'esistenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos Magistratura

Il Fatto Quotidiano

...di lamepdusa con 3mila sbarchi in un fine settimana porta ile l'italia non ha bisogno di... che porterà ulteriore discredito nei confronti della', spiega l'avvocato Corrado ...GIUSTIZIA/ "Le inchieste su Davigo & co. possono essere una scusa per tacere?" Ora, in questo ... scoppiava sul piano politico - istituzionale un altro scandalo nellaitaliana. Con ...Non solo caso Gregoretti ma anche il tema delle riaperture viene affrontato da Salvini a margine della sentenza ...Matteo Salvini è stato prosciolto dal giudice di Catania Nunzio Sarpietro «perché il fatto non sussiste». Il leader della Lega, che era imputato ...