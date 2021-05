ATP Lione 2021: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego pescano Karatsev e Auger-Aliassime nel tabellone principale (Di sabato 15 maggio 2021) Effettuato il sorteggio del torneo ATP 250 di Lione, appuntamento che si inserisce nel solco che precede il Roland Garros e che vede al via due dei più importanti protagonisti dell’attuale panorama mondiale. Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas hanno infatti accettato una wild card, per potersi meglio preparare allo Slam parigino. Due gli italiani al via, ma non hanno pescato particolarmente bene. Forse un po’ più fortunato Lorenzo Sonego: l’eroe del Foro Italico di Roma si trova di fronte il canadese Felix Auger-Aliassime, che pur avendolo battuto ad Amburgo nel 2020 si sta ancora leccando le ferite per la grande occasione sprecata agli Internazionali d’Italia, dove ha mancato un’autostrada per andare in semifinale perdendo contro l’argentino Federico Delbonis. Per quel che riguarda invece ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Effettuato il sorteggio del torneo ATP 250 di, appuntamento che si inserisce nel solco che precede il Roland Garros e che vede al via due dei più importanti protagonisti dell’attuale panorama mondiale. Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas hanno infatti accettato una wild card, per potersi meglio preparare allo Slam parigino. Due gli italiani al via, ma non hanno pescato particolarmente bene. Forse un po’ più fortunato: l’eroe del Foro Italico di Roma si trova di fronte il canadese Felix, che pur avendolo battuto ad Amburgo nel 2020 si sta ancora leccando le ferite per la grande occasione sprecata agli Internazionali d’Italia, dove ha mancato un’autostrada per andare in semifinale perdendo contro l’argentino Federico Delbonis. Per quel che riguarda invece ...

