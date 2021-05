Amici 20 | la vincitrice è la ballerina Giulia Stabile | ecco com’è andata

(Di domenica 16 maggio 2021) LA VITTORIA DI20 Nella serata del 15 maggio èin diretta la puntata della finale di20 su Canale 5. A vincere è la, allieva di Veronica Peparini. LEGGI ANCHE20, L’EMOZIONANTE INIZIO DELLA FINALE: LA CANTANTE GAIA E LE SUE PAROLE LA FINALISSIMA L’ultima parte della puntata è stata giocata dalladi Veronica Peparini,, e dal cantante di Rudy Zerbi, Sangiovanni. I due si sono esibiti in ben dodici performance, sei per ognuno di loro. Prima ha cantato lui e ha iniziato con la sua canzone “Malibu”. Il brano è contenuto anche nel suo nuovo e primo album “Sangiovanni”. È uscito nella giornata del 14 maggio ed è già possibile acquistarlo insieme al ...

Leggi anche > Classe 2002, nata a Roma Giulia Stabile è ladi20. Sangiovanni, il suo fidanzato, deve 'accontentarsi'. si fa per dire, del secondo posto , dopo aver fatto incetta di ...20, la finale in diretta Ore 23.36 - Arriva il turno di Giulia con la sua esibizione. Ore 23. Ore 23.31 - Giulia è la ballerinadella gara di ballo e vola in 'finalissima'. Ore 23.19 ...È Giulia la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, proclamata al termine della Finale il 15 maggio 2021.Amici 2021 finale: chi ha vinto ieri sera tra Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile? Ecco il vincitore della finalissima ...