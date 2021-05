Albertini: «Non sarò io il candidato sindaco di Milano del centrodestra» (Di sabato 15 maggio 2021) Non sarà l’ex «amministratore di condominio» a sfidare Beppe Sala. Il lungo tira e molla finisce con il «No» dell’ex sindaco. Il pressing dei leader del centrodestra non sono sufficienti a convincerlo a stravolgere la sua vita familiare Leggi su corriere (Di sabato 15 maggio 2021) Non sarà l’ex «amministratore di condominio» a sfidare Beppe Sala. Il lungo tira e molla finisce con il «No» dell’ex. Il pressing dei leader delnon sono sufficienti a convincerlo a stravolgere la sua vita familiare

