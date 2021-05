A Tel Aviv tornano a suonare le sirene. Le immagini del sistema Iron Dome in azione contro i razzi di Hamas (Di domenica 16 maggio 2021) Come annunciato. Appena a Gerusalemme é scattata la mezzanotte Hamas ha iniziato un nuovo attacco con una serie di razzi lanciati verso Tel Aviv. La città é al centro dell’area metropolitana più importante di Israele. Nelle immagini in testa a questo articolo si vede in azione il sistema Iron Dome, Cupola di ferro. In tuta la città hanno cominciato a suonare le sirene e il cielo si è riempito di esplosioni per i razzi intercettati. Nelle scorse ore un canale ufficiale Telegram di Hamas aveva scritto: «Su ordine del comandante Mohammed Deif gli abitanti della città israeliana torneranno a stare su una gamba sola». Un modo di dire per spiegare che gli abitanti di Tel ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) Come annunciato. Appena a Gerusalemme é scattata la mezzanotteha iniziato un nuovo attacco con una serie dilanciati verso Tel. La città é al centro dell’area metropolitana più importante di Israele. Nellein testa a questo articolo si vede inil, Cupola di ferro. In tuta la città hanno cominciato alee il cielo si è riempito di esplosioni per iintercettati. Nelle scorse ore un canale ufficiale Telegram diaveva scritto: «Su ordine del comandante Mohammed Deif gli abitanti della città israeliana torneranno a stare su una gamba sola». Un modo di dire per spiegare che gli abitanti di Tel ...

petergomezblog : Gaza, 122 vittime palestinesi e 7 israeliane. Save the Children: “Raid di Tel Aviv su 31 scuole”. L’Egitto chiede u… - sole24ore : #Gaza, razzi su campo profughi:?bambini tra le vittime. Mediatore Usa a Tel Aviv. Distrutto l’edificio dove aveva s… - Open_gol : Tornano a suonare le sirene a Tel Aviv - ahmetvip0817 : @Yazar_Sair Tel aviv kekosu ahshshsha - iorollomaria : RT @michelegiorgio2: Hamas, come aveva annunciato, sta lanciando in questo momento una ondata di razzi nell'area di Tel Aviv. -