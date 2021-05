Yakuza | Like aDuck! Kiryu ora diventa una paperella di gomma

Yakuza: Like a...Duck! Kiryu ora diventa una paperella di gomma (Di venerdì 14 maggio 2021) Il simpatico protagonista della serie Yakuza, Kiryu Kazuma è ora disponibile sotto forma di paperella di gomma targata TUBBZ, completa di una bicicletta come arma da mischia. Ora l'unica domanda rimasta è quando arriverà una paperella di gomma dedicata all'altro protagonista di Yakuza, Goro Majima. Nella serie Yakuza, Kazuma Kiryu appare come protagonista in molti titoli con la notevole eccezione del gioco a turni Yakuza: Like A Dragon. In Like A Dragon, la serie ha un nuovo protagonista, Ichiban, pur mantenendo molte delle stranezze ed eccentricità spesso esilaranti che hanno reso la serie una delizia per i fan per anni. Non solo Kiryu è il protagonista: sul sito di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 14 maggio 2021) Il simpatico protagonista della serieKazuma è ora disponibile sotto forma diditargata TUBBZ, completa di una bicicletta come arma da mischia. Ora l'unica domanda rimasta è quando arriverà unadidedicata all'altro protagonista di, Goro Majima. Nella serie, Kazumaappare come protagonista in molti titoli con la notevole eccezione del gioco a turniA Dragon. InA Dragon, la serie ha un nuovo protagonista, Ichiban, pur mantenendo molte delle stranezze ed eccentricità spesso esilaranti che hanno reso la serie una delizia per i fan per anni. Non soloè il protagonista: sul sito di ...

Advertising

Console_Tribe : Yakuza Like a Dragon è il capitolo di maggior successo della serie - - FrancisMayCry : Quando avrò finito il revival di NieR: Automata (e manca poco), mi dedicherò a completare Yakuza: Like a Dragon (ma… - infoitscienza : Yakuza: Like a Dragon è stato l'episodio di maggior successo per la serie SEGA - GamingToday4 : Yakuza: Like a Dragon è stato l’episodio di maggior successo per la serie SEGA - Eurogamer_it : #YakuzaLikeADragon è il capitolo di maggior successo della serie. -

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza Like SEGA: le uscite future di Atlus saranno multipiattaforma? In una recente intervista, il vice presidente di SEGA, Shuji Utsumi , ha rivelato che Yakuza: Like a Dragon è il titolo della serie che ha avuto il maggior successo in assoluto, grazie al suo lancio ...

Yakuza Like a Dragon è il capitolo che ha avuto maggior successo della serie In effetti, Yakuza: Like a Dragon , il capitolo più recente, è diventato il videogioco di maggior successo della saga. Lo ha rivelato Shuji Utsuma, di SEGA, in un'intervista a Famitsu, in cui ha ...

Yakuza: Like a Dragon è il titolo della serie di maggior successo a oggi Gamereactor Italia Yakuza: Like a...Duck! Kiryu ora diventa una paperella di gomma Il simpatico protagonista della serie Yakuza, Kiryu Kazuma è ora disponibile sotto forma di paperella di gomma targata TUBBZ, completa di una bicicletta come arma da mischia. Ora l'unica domanda rimas ...

SEGA e Atlus uscite globali e multipiattaforma? Forse si! A quanto pare SEGA vorrebbe cavalcare l'onda del grande successo riscosso da Yakuza: Like a Dragon ed avrebbe in programma di dare una portata maggiore ai titoli Atlus, rendendoli multipiattaform ...

In una recente intervista, il vice presidente di SEGA, Shuji Utsumi , ha rivelato chea Dragon è il titolo della serie che ha avuto il maggior successo in assoluto, grazie al suo lancio ...In effetti,a Dragon , il capitolo più recente, è diventato il videogioco di maggior successo della saga. Lo ha rivelato Shuji Utsuma, di SEGA, in un'intervista a Famitsu, in cui ha ...Il simpatico protagonista della serie Yakuza, Kiryu Kazuma è ora disponibile sotto forma di paperella di gomma targata TUBBZ, completa di una bicicletta come arma da mischia. Ora l'unica domanda rimas ...A quanto pare SEGA vorrebbe cavalcare l'onda del grande successo riscosso da Yakuza: Like a Dragon ed avrebbe in programma di dare una portata maggiore ai titoli Atlus, rendendoli multipiattaform ...