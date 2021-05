Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 17:45 (Di venerdì 14 maggio 2021) Viabilità 14 MAGGIO 2021 ORE 17.35 – ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA Regione Lazio, IN COLLABORAZIONE CON Roma SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. DAL LUNEDI AL SABATO DALE 07.00 ALLE 10.00 E NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDI IN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)14 MAGGIOORE 17.35 – ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA PIUTTOSTO CONGESTIONATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN INTERNA TRA BOCCEA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24-L’AQUILA RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. DAL LUNEDI AL SABATO DALE 07.00 ALLE 10.00 E NEL POMERIGGIO DAL LUNEDÌ AL VENERDI IN ...

