Truffa della ‘bene emissione’: domiciliari per ex dipendente Telecom (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMelito di Napoli (Na) – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Agropoli, in esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, hanno tratto in arresto G.E., classe 1953, indagato nell’ambito dell’indagine riguardante la Truffa della cd. bene emissione. Ecco il modus operandi collaudato: contattavano i proprietari di beni di lusso intenzionati a venderli tramite annunci pubblicizzati su siti internet, si recavano all’appuntamento muniti di assegno circolare falso e, recatisi in banca per l’incasso, facevano contattare l’istituto di credito emittente per verificarne le genuinità. A questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMelito di Napoli (Na) – I Carabinieri del Nucleo Operativo RadiomobileCompagnia di Agropoli, in esecuzione all’ordinanza applicativamisura cautelare degli arrestiemessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiestaProcuraRepubblica di Salerno, hanno tratto in arresto G.E., classe 1953, indagato nell’ambito dell’indagine riguardante lacd. bene emissione. Ecco il modus operandi collaudato: contattavano i proprietari di beni di lusso intenzionati a venderli tramite annunci pubblicizzati su siti internet, si recavano all’appuntamento muniti di assegno circolare falso e, recatisi in banca per l’incasso, facevano contattare l’istituto di credito emittente per verificarne le genuinità. A questo ...

