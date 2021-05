Traffico Roma del 14-05-2021 ore 08:00 (Di venerdì 14 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto cuori a nord della città sulla Tiberina all’altezza di Borgo Sant’Isidoro per lavori maggiori disagi in direzione Roma ci sono poi rallentamenti verso il centro sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe e trafficato il percorso Urbano della 23 raccordo e la tangenziale est con code a partire da Palmiro Togliatti andiamo poi sul Raccordo Anulare segnalazioni di rallentamenti in carreggiata interna tra Casilina Roma sud e Appia è in esterna in pietra la Prenestina e La Rustica rallentamenti a Trastevere su via Antonio Pacinotti per il restringimento della carreggiata per lavori tra via Alfredo Nobel e Piazza della Radio dettagli su queste altre notizie sul sito Roma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto cuori a nord della città sulla Tiberina all’altezza di Borgo Sant’Isidoro per lavori maggiori disagi in direzioneci sono poi rallentamenti verso il centro sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare il bivio per Tor di Quinto e sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe e trafficato il percorso Urbano della 23 raccordo e la tangenziale est con code a partire da Palmiro Togliatti andiamo poi sul Raccordo Anulare segnalazioni di rallentamenti in carreggiata interna tra Casilinasud e Appia è in esterna in pietra la Prenestina e La Rustica rallentamenti a Trastevere su via Antonio Pacinotti per il restringimento della carreggiata per lavori tra via Alfredo Nobel e Piazza della Radio dettagli su queste altre notizie sul sito...

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Nodo di Roma, traffico ferroviario rallentato in prossimità di Roma Tiburtina per accertamenti dell’Auto… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Nodo di Roma: traffico rallentato per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria tra Roma Tiburtina e Roma T… - LuceverdeRoma : ? #Roma #traffico - Via di Torrevecchia ?????? rallentamenti altezza Via dei Cristofori #LuceVerde #Lazio -