Tennis: Internazionali Bnl, Delbonis ko e Opelka in semifinale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Lo statunitense Reilly Opelka è il primo semifinalista degli Internazionali Bnl di Roma. L'americano si è imposto nei quarti di finale del torneo capitolino sull'argentino Federico Delbonis in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-2). Opelka si giocherà un posto in finale contro il vincente della sfida tra Zverev e Nadal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

