Spie e paramilitari | cosa c’è di vero nelle operazioni russe in Ue

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 14 maggio 2021) Praga non ha dubbi, dietro l’esplosione del sito di stoccaggio per munizioni di Vrb?tice c’è stata la mano dei servizi segreti russi. Così la Repubblica Ceca lancia l’allarme in Europa orientale, rivolgendosi specialmente agli altri paesi della gruppo Visegrád: le infiltrazioni di operativi del Cremlino impegnati a destabilizzare la regione sono sono profonde e ben radicate; gli agenti fanno InsideOver.