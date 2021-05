Sonego-Rublev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lorenzosfida Andrejai quarti di finale degliBNL. Il torinese, dopo aver battuto Gael Monfils e Gianluca Mager, si è aggiudicato una splendida battaglia contro Dominic Thiem. L’azzurro ha impiegato quasi tre ore e mezza per avere la meglio dell’austriaco e staccare il pass per i quarti.è invece reduce dal successo ai danni di Bautista Agut. IL TABELLONE IL MONTEPREMI I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La partita si svolgerà sabato 15 maggio, sulla Grand Stand Arena, non prima delle ore 11.00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 o 204), con livedisponibile per gli abbonati tramite l’applicazione Sky Go. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri ...