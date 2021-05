Silvio Berlusconi potrebbe uscire dall'ospedale domani (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. L'auspicio dei medici e dei familiari è che si possa arrivare alle dimissioni già da domani, dopo quattro giorni di ricovero. Stando a quanto viene riferito da fonti di FI, il Cavaliere oggi ha telefonato non solo a Matteo Salvini ma ha fatto anche altre chiamate. Ha sentito i capigruppo di Camera e Senato e alcuni dirigenti di Forza Italia. Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI -è ancora ricoverato all'San Raffaele di Milano ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. L'auspicio dei medici e dei familiari è che si possa arrivare alle dimissioni già da, dopo quattro giorni di ricovero. Stando a quanto viene riferito da fonti di FI, il Cavaliere oggi ha telefonato non solo a Matteo Salvini ma ha fatto anche altre chiamate. Ha sentito i capigruppo di Camera e Senato e alcuni dirigenti di Forza Italia.

