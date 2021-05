**Pd: Alfieri, ‘prudenza su alleanze, 5 Stelle in travaglio e Conte in difficoltà’** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Quando chiedevamo prudenza sul tema di un matrimonio, un’alleanza strutturale con i 5 Stelle lo facevamo non perchè non credessimo nella necessità di costruire un dialogo, ma perchè vedevamo tutte le difficoltà di un movimento che sta vivendo un travaglio”. Così il coordinatore di Base Riformista, Alessandro Alfieri, alla Direzione Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Quando chiedevamo prudenza sul tema di un matrimonio, un’alleanza strutturale con i 5lo facevamo non perchè non credessimo nella necessità di costruire un dialogo, ma perchè vedevamo tutte le difficoltà di un movimento che sta vivendo un”. Così il coordinatore di Base Riformista, Alessandro, alla Direzione Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Pd: Alfieri, 'prudenza su alleanze, 5 Stelle in travaglio e Conte in difficoltà'**... - best_emmiator : @AndreaMarcucci @ale_alfieri Dai oh ma pure voi del PD andate a sentire quel maiale di Salvini. Si può sapere chi c… - G_B0TTAZZI : @GianFreee Per intanto sta corteggiando la media e piccola impresa di salvini. Poi ha già intrapreso il viatico per… -