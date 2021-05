Ninja ha guadagnato 5 milioni in un mese con il solo Creator Code di Fortnite – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 14 maggio 2021)ha svelato di averdi dollari in uncon ildi. Ecco le sue parole.. Tyler Blevins, meglio noto online come, ha recentemente svelato, con grande nonchalance, di averdi dollari in untramite la funzionedi. L’informazione è stata condivisa dadurante un recente streaming che è stato catturato e condiviso da Dexerto tramite Twitter. Potete vedere e ascoltare la clip voi stessi, qui sotto. Lo streamer afferma, in traduzione: “Penso che il guadagno massimo che ho fatto in un … ...

...che abbia maiin un mese grazie al codice del creatore è stato di 5 milioni di Dollari. Non sto scherzando" , ha affermato il noto streamer durante una sua recente diretta. Ora cheè ...... In una recente diretta, il noto streamer Ninja ha affermato che grazie a Fortnite è riuscito a guadagnare 5 milioni di Dollari in un solo mese.Ninja ha dichiarato che al suo apice, con 'supporta un creatore' di Fortnite, è giunto a guadagnare sino a 5 milioni di Dollari in un mese.